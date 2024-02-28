Google Assistant для Android нашли замену

Microsoft выпустила Copilot для Android в качестве замены голосового ассистента

Корпорация Microsoft предложила пользователям Android заменить Google Assistant на Copilot. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты заметили, что инженеры Microsoft начали тестировать добавление помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot на Android. Причем кроме функции чат-бота сервис будет работать как голосовой помощник. Новые функции обнаружили в бета-версии 27.9.420225014.

По словам специалистов, Copilot вместо Google Assistant, который выступает в качестве голосового ассистента в Android-смартфонах по умолчанию, можно установить в настройках. Для этого нужно найти в разделе «Приложение Digital Assistant» соответствующую опцию и выбрать Copilot.

В материале говорится, что Copilot от Microsoft работает на модели GPT-4 — на ней же основан чат-бот ChatGPT от OpenAI. В публичной версии Copilot новые функции должны появиться в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что 1 марта корпорация Samsung отключит голосового помощника от Google на всех своих телевизорах. Причины, по которой фирма отказалась от Google Assistant, не раскрываются.