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17:00, 28 февраля 2024Силовые структуры

Начато расследование из-за впавшего в кому пациента звездного хирурга Москвы

СК возбудил дело после смерти продюсера Гаврилова в клинике Хайдарова
Начало событий в новости Звездный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело из-за впавшего в кому пациента частной клиники в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о продюсере Петре Гаврилове, которому была сделана операция в медучреждении, принадлежащем звездному хирургу Тимуру Хайдарову.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). По данным следствия, 16 февраля 2024 года 35-летнему мужчине провели операцию, через несколько дней он почувствовал себя плохо и впал в кому. Врачам не удалось его спасти.

Следствие планирует назначить ряд судебных экспертиз, в том числе медицинскую. В клинике прошли обыски, изъята служебная и медицинская документация.

По предварительным данным, у Гаврилова было заражение крови — его родные считают, что инфекцию ему занесли во время операции.

Хайдаров сообщил, что ее проводил хирург Илья Елагин — опытный специалист, за его плечами более трех тысяч подобных операций. Он отметил, что шунтирование желудка прошло без осложнений, а состояние пациента ухудшилось ночью.

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      Любовь Ширижик
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