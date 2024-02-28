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14:23, 28 февраля 2024Ценности

Звездный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике

Звездный хирург Тимур Хайдаров: операцию пациенту Гаврилову проводил Илья Елагин

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Звездный хирург Тимур Хайдаров прокомментировал смерть продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова после операции в принадлежащей ему клинике IQ Plastique. Соответствующий ролик публикует Mash.

Владелец учреждения, где сейчас проходят обыски, отметил, что операцию 35-летнему пациенту проводил хирург Илья Елагин. По словам Хайдарова, этот врач — опытный специалист, за его плечами более трех тысяч подобных операций. Собеседник отметил, что шунтирование желудка прошло без осложнений, а состояние пациента ухудшилось ночью.

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Узнав о самочувствии Гаврилова медики клиники во главе с самим Хайдаровым решили перевести его в большой медицинский центр для оказания экстренной помощи. Там мужчине, который находился в полном сознании, провели еще одну операцию, а именно, ревизионную лапаротомию «После этого он там находился в реанимации», — уточнил Хайдаров.

Одной из причин ухудшения состояния Гаврилова могла стать злокачественная гипертермия, заявил Хайдаров.

«Как только те специалисты начали подозревать это, мы направили им специальный препарат из нашей клиники, который купирует такое состояние. На фоне принятия препарата вроде бы началось улучшение», — сказал он, добавив, что находится в хороших отношениях с родственниками погибшего и планирует оказать им всю возможную помощь.

В феврале звездный хирург сообщал, что Росздравнадзор не выявил нарушений в IQ Plastique.

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      Карина Черных
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