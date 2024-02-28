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12:50, 28 февраля 2024Ценности

В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

В клинике хирурга Хайдарова проводят обыски после смерти продюсера Гаврилова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique начали проводить обыски после смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Соответствующую информацию публикует Mash.

Следственный комитет организовал проверку после того, как 35-летний звездный пациент скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в упомянутом учреждении. Отмечается, что дело на контроль взял лично глава ведомства Александр Бастрыкин. На месте обысков присутствовала жена Хайдарова — Светлана Сильваши.

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Известно, что через три дня после выписки из клиники Гаврилов почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и умер.

По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови после вмешательства. Близкие Гаврилова утверждают, что инфекцию ему занесли во время операции — они намерены подать в суд, чтобы Хайдаров понес ответственность за смерть пациента. Сам хирург пока не комментировал ситуацию: в феврале он сообщал, что Росздравнадзор не выявил нарушений в IQ Plastique.

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      Карина Черных
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