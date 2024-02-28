В США выступили против повышения потолка госдолга
Кандидат от республиканской партии в Сенат США от штата Индиана Джон Раст выступил против повышения потолка госдолга. Его слова приводит РИА Новости.
Раст подчеркнул, что Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны. Эта мера приведет к ухудшению долговой нагрузки, спрогнозировал он. По словам политика, текущая ситуация является «большой проблемой».
«Прежде всего, вы не можете просто так увеличить долг. Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга», — заявил он. Политик призвал власти США делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для следования интересам политического истеблишмента.
В январе 2024 года госдолг США превысил 34 триллиона долларов. За 2023 год этот показатель вырос на более чем 4 триллиона долларов.