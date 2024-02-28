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08:58, 28 февраля 2024Экономика

В США выступили против повышения потолка госдолга

Кандидат Раст заявил о невозможности Конгресса США повышать потолок госдолга

Фото: Sergio Flores / Reuters

Кандидат от республиканской партии в Сенат США от штата Индиана Джон Раст выступил против повышения потолка госдолга. Его слова приводит РИА Новости.

Раст подчеркнул, что Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны. Эта мера приведет к ухудшению долговой нагрузки, спрогнозировал он. По словам политика, текущая ситуация является «большой проблемой».

«Прежде всего, вы не можете просто так увеличить долг. Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга», — заявил он. Политик призвал власти США делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для следования интересам политического истеблишмента.

В январе 2024 года госдолг США превысил 34 триллиона долларов. За 2023 год этот показатель вырос на более чем 4 триллиона долларов.

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      Марина Совина
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