В США выступили против повышения потолка госдолга

Кандидат Раст заявил о невозможности Конгресса США повышать потолок госдолга

Кандидат от республиканской партии в Сенат США от штата Индиана Джон Раст выступил против повышения потолка госдолга. Его слова приводит РИА Новости.

Раст подчеркнул, что Конгресс США не может и дальше одобрять повышение потолка госдолга страны. Эта мера приведет к ухудшению долговой нагрузки, спрогнозировал он. По словам политика, текущая ситуация является «большой проблемой».

«Прежде всего, вы не можете просто так увеличить долг. Республиканцы и конгресс действительно работают с демократами над повышением потолка долга», — заявил он. Политик призвал власти США делать больше для сдерживания федеральных расходов, а не для следования интересам политического истеблишмента.

В январе 2024 года госдолг США превысил 34 триллиона долларов. За 2023 год этот показатель вырос на более чем 4 триллиона долларов.