Экс-агент ЦРУ: слова Макрона о войсках НАТО показывают сомнения в ресурсах ВСУ

Бывший агент ЦРУ Роберт Бэр прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Мнение Бэра приводит издание EUobserver.

Бэр назвал слова Макрона блефом, поскольку НАТО не обладает достаточным числом техники и солдат, чтобы противостоять России. По его мнению, ранки НАТО провально показали себя на Украине, как и комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Франция не уверена, что Украина сможет долго продержаться», — усомнился Бэр.

Ранее Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя. Он также заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией.