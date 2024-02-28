Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сассуоло
1:6
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|21-й тур
Челси
Сегодня
22:30 (Мск)
Лидс Юнайтед
Кубок Англии|1/8 финала
Интер М
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|21-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии|1/8 финала
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Кубок Англии|1/8 финала
22:11, 28 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для красивых икр

Фото: Marcus Wallis / Unsplash

Фитнес-тренер FitStars Михаил Прыгунов назвал эффективные упражнения для красивых икр. Его слова приводит VOKRUGSVETA.

По словам спортсмена, эти мышцы не только эстетически привлекательны, но и очень полезны для общей физической формы. «Эффективным будет любое упражнение, в котором выполняется подъем на носки — подъем на носки стоя, сидя, с отягощением и без, прыжки на скакалке и другие», — заявил Прыгунов.

Он отметил, что подъем на носки стоя лучше всего выполнять со ступеньки или небольшого возвышения. «Важно подниматься на носки максимально высоко, напрягая икроножные мышцы. Эффективность будет не в самом упражнении, а в количестве повторений», — заявил Прыгунов.

Кроме того, фитнес-тренер рекомендовал дополнительные отягощения. «Икроножные мышцы являются выносливыми, и использование дополнительного веса может повысить эффективность тренировки», — отметил тренер.

Ранее фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Он посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для красивых икр

      США высказались об отправке американских солдат на Украину

      Стало известно о знакомстве депутата Госдумы с главкомом ВСУ Сырским

      В США не смогли казнить самого странного маньяка

      На Украине назвали размер запрошенной помощи от Запада

      Премьер Франции уточнил детали возможной отправки французских солдат на Украину

      В Приднестровье объяснили призыв о помощи к России накануне послания Путина

      Самая сексуальная в мире волейболистка пришла в бар в откровенном образе

      В Приднестровье прокомментировали слухи о просьбе войти в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше