Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для красивых икр

Фитнес-тренер FitStars Михаил Прыгунов назвал эффективные упражнения для красивых икр. Его слова приводит VOKRUGSVETA.

По словам спортсмена, эти мышцы не только эстетически привлекательны, но и очень полезны для общей физической формы. «Эффективным будет любое упражнение, в котором выполняется подъем на носки — подъем на носки стоя, сидя, с отягощением и без, прыжки на скакалке и другие», — заявил Прыгунов.

Он отметил, что подъем на носки стоя лучше всего выполнять со ступеньки или небольшого возвышения. «Важно подниматься на носки максимально высоко, напрягая икроножные мышцы. Эффективность будет не в самом упражнении, а в количестве повторений», — заявил Прыгунов.

Кроме того, фитнес-тренер рекомендовал дополнительные отягощения. «Икроножные мышцы являются выносливыми, и использование дополнительного веса может повысить эффективность тренировки», — отметил тренер.

Ранее фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Он посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».