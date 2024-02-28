Главу Red Bull оправдали по делу о неподобающем отношении к сотруднице

Главу Red Bull Хорнера оправдали по делу о неподобающем отношении к сотруднице

Команда «Формулы-1» Red Bull вынесла решение по делу главы коллектива Кристиана Хорнера. Об этом сообщает Autosport.

С функционера, который проходил по делу о неподобающем отношении к сотруднице, сняли все обвинения. Хорнер сохранил за собой должность руководителя команды. Он отрицал обвинения.

В начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц Red Bull обвинила Хорнера в контролирующем поведении. Несмотря на это, он участвовал в подготовке команды к новому сезону.

Чемпионат «Формулы-1» 2024 года начнется 29 февраля с Гран-при Бахрейна. В прошлом Кубке конструкторов Red Bull занял первое место.