Бывшего сотрудника ФСБ задержали за вымогательство у российской компании

РБК: СК задержал экс-сотрудника ФСБ по делу о вымогательстве у Merlion

Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали бывшего сотрудника управления «М» ФСБ Антона Каурова по подозрению в вымогательстве у топ-менеджеров компании Merlion. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Задержанный на допросе у следователей. Показания на Каурова дали фигуранты дела.

В ноябре 2023 года сообщалось о задержании нескольких сотрудников российской спецслужбы, курировавших деятельность правоохранительных органов. Они требовали пять миллиардов рублей у руководства Merlion за завершение следствия.

Экс-силовиков также проверяют на причастность к вымогательству 3,7 миллиарда рублей у бизнесмена Константина Пономарева за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.