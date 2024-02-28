Лавров обсудит с Фиданом урегулирование на Украине с учетом интересов России

Лавров и глава МИД Турции обсудят переговоры по Украине с учетом интересов РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом обсудит урегулирование на Украине с учетом интересов России. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта», — сообщили в ведомстве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила, что 1-2 марта Лавров посетит Турцию для участия в Анатолийском дипломатическом форуме, запланированы также его переговоры с турецким коллегой.