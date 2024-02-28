Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 28 февраля 2024Мир

Лавров обсудит с Фиданом урегулирование на Украине с учетом интересов России

Лавров и глава МИД Турции обсудят переговоры по Украине с учетом интересов РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой турецкого внешнеполитического ведомства Хаканом Фиданом обсудит урегулирование на Украине с учетом интересов России. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта», — сообщили в ведомстве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила, что 1-2 марта Лавров посетит Турцию для участия в Анатолийском дипломатическом форуме, запланированы также его переговоры с турецким коллегой.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Зеленский прокомментировал слова Макрона о вводе войск НАТО на Украину

      На Украине сотрудники военкомата попытались мобилизовать пассажира троллейбуса

      В России вспомнили пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье

      Бывший завод Volkswagen продлил простой

      Сын Байдена даст показания в Конгрессе за закрытыми дверями

      Объявленного в розыск блогера Савина попросили арестовать по уголовному делу

      Стоимость биткоина превысила $61 тысячу

      Полиция поймала популярную стримершу на лжи и заставила извиниться

      Стало известно о подготовке террористами переворота в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше