Захарова анонсировала визит Лаврова в Турцию

Захарова: визит Лаврова в Турцию состоится 1-2 марта

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию состоится 1-2 марта. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Youtube.

«1-2 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анатолийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой», — анонсировала она двустороннюю встречу.

По словам Захаровой, Лавров и его турецкий визави обсудят «широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Турцию состоится до президентских выборов в РФ.