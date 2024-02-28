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13:28, 28 февраля 2024Мир

Захарова анонсировала визит Лаврова в Турцию

Захарова: визит Лаврова в Турцию состоится 1-2 марта
СюжетВыборы в Турции

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию состоится 1-2 марта. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Youtube.

«1-2 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анатолийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой», — анонсировала она двустороннюю встречу.

По словам Захаровой, Лавров и его турецкий визави обсудят «широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Турцию состоится до президентских выборов в РФ.

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      Виктория Кондратьева
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