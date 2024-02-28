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07:21, 28 февраля 2024Россия

МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО

МЧС назвало фейком видео, где над Челябинском пролетает и падает НЛО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Информация о том, что в Челябинске пролетел и упал неопознанный летающий объект (НЛО), не соответствует действительности. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что момент падения неопознанного объекта на камеры видеонаблюдения в городе не попал. Опровергли падение объекта и в правительстве Челябинской области.

Ранее пилоты двух российских самолетов заметили НЛО в небе над Новгородской областью. Экипажи лайнеров утверждали, что во время перелета над городом Чудово, бортовые локаторы зафиксировали неопознанный летающий объект.

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      Анастасия Шейкина
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