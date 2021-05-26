Пилоты заметили НЛО в небе над российским городом

Пилоты двух российских самолетов заметили НЛО в небе над Новгородской областью, пишет РЕН ТВ.

Сообщения были получены руководителем полетов петербургского аэропорта Пулково во вторник, 25 мая. Экипажи лайнеров утверждали, что во время перелета над городом Чудово, бортовые локаторы зафиксировали неопознанный летающий объект.

По данным телеканала, рейсы благополучно долетели до места назначения. Другие подробности не уточняются.

Бывший президент США Барак Обама ранее рассказал, что в начале своего президентства узнавал, есть ли у страны специальные хранилища с доказательствами существования инопланетных цивилизаций. Выяснилось, что таких строений нет и не существует прямых свидетельств существования НЛО. По его словам, у Соединенных Штатов были только фото- и видеозаписи с передвигающимися по небу объектами.