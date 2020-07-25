Жители российского региона заметили НЛО

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Жители российского региона Бурятия заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе и сняли его на видео. Ролик опубликовали в сообществе Pitbullmonster в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как нечто в форме спирали летит по ночному небу в течение нескольких минут, а затем исчезает. Авторы ролика пошутили, что это инопланетяне, и предположили, что объект мог оказаться дроном.

«Это может быть комета C/2020 F3 (NEOWISE), она как раз на этой неделе подлетела к Земле на минимальное расстояние — до 103,5 миллиона километров», — говорится в посте.

Ранее мужчина из польской деревни Ястрово сфотографировал НЛО. Бывший начальник отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филипп Мэнтл сказал, что сделанные снимки — лучшие из тех, что он видел за последние 40 лет.