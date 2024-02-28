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18:53, 28 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата попытались мобилизовать пассажира троллейбуса

В Одессе сотрудники ТЦК без документов хотели мобилизовать пассажира троллейбуса

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине представители военкомата хотели мобилизовать пассажира троллейбуса. Видео, снятое в Одессе, появилось в Telegram-канале «Политика Страны».

На опубликованных кадрах двое сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК) подходят к мужчине и требуют предъявить документы. В свою очередь пассажир также попросил их показать удостоверения, подтверждающие должности. Вместо этого военкомы попытались предъявить военные билеты.

Тогда за мужчину вступились другие пассажиры троллейбуса, которые указали представителям военкомата, что они не имею права проверять гражданина без соответствующих документов. После этого сотрудники ТЦК покинули общественный транспорт.

Ранее в социальных сетях появилось видео драки сотрудников военкомата с супружеской парой на Украине. Кадры конфликта были сняты в Одессе. Пытаясь скрыться, мужчина хотел использовать камень, однако представители ТЦК применили против него газовый баллончик, после чего скрутили гражданина и несколько раз ударили его.

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      Екатерина Грищенко
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