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01:30, 28 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

«Думская»: в Одессе произошли две серии взрывов

Фото: Unsplash

В Одессе зафиксировали две серии взрывов. Об этом написало местное издание «Думская» в Telegram-канале.

Издание сообщило о взрыве в Одессе, а позже написало еще двух взрывах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Харьковской областях страны. Кроме того, сигналы звучат также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры. До этого a href="https://lenta.ru/news/2024/02/27/v-krivom-roge-proizoshel-vzryv/" target="_blank">стало известно о взрывах в Днепропетровской области Украины. По сведениям местных журналистов, звуки серены воздушной тревоги звучали в Кривом Роге.

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      Марина Совина
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