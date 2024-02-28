Стало известно о взрывах в Одессе

«Думская»: в Одессе произошли две серии взрывов

В Одессе зафиксировали две серии взрывов. Об этом написало местное издание «Думская» в Telegram-канале.

Издание сообщило о взрыве в Одессе, а позже написало еще двух взрывах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Харьковской областях страны. Кроме того, сигналы звучат также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры. До этого a href="https://lenta.ru/news/2024/02/27/v-krivom-roge-proizoshel-vzryv/" target="_blank">стало известно о взрывах в Днепропетровской области Украины. По сведениям местных журналистов, звуки серены воздушной тревоги звучали в Кривом Роге.