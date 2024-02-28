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13:45, 28 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта польза физических упражнений для мозга

Parkinson's Disease: физические упражнения обратили вспять нейродегенерацию

Фото: CDC / Unsplash

Высокоинтенсивные упражнения оказывают защитный эффект, который может не только замедлить, но и обратить вспять нейродегенерацию в мозге при болезни Паркинсона. Пользу физической нагрузки раскрыли ученые Йельского университета в США, которые опубликовали статью в журнале npj Parkinson's Disease.

В исследовании приняли участие 10 человек. Оказалось, что высокоинтенсивные аэробные упражнения способствуют сохранению нейронов, продуцирующих дофамин. После шести месяцев упражнений нейроны стали здоровее и начали производить более сильные дофаминовые сигналы.

Болезнь Паркинсона представляет собой нейродегенеративное заболевание, вызванное неправильным сворачиванием белка альфа-синуклеина, который накапливается внутри дофаминовых нейронов и повреждает их. Недостаток дофамина вызывает такие симптомы, как тремор и замедление движений.

Наиболее распространенный доступный препарат — леводопа — заменяет недостающий дофамин. Хотя препарат эффективен для облегчения двигательных симптомов, он не предотвращает продолжающуюся нейродегенерацию и может вызывать нежелательные побочные эффекты при длительном применении, такие как неконтролируемые чрезмерные движения. В настоящее время лекарства от болезни Паркинсона не существует.

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      Александр Еникеев
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