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16:16, 28 февраля 2024Ценности

Рэпер T-Killah показал внешность после пересадки волос

Фото: @t_killah

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) показал внешность после пересадки волос в Стамбуле, Турция. Соответствующий материал приводит Super.

34-летний исполнитель предстал на размещенном портретном фото в черной рубашке на фоне белой стены. При этом вдоль естественной линии роста прядей на лбу звезды черным цветом была отмечена зона с пересаженными волосяными луковицами.

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«Самое болезненное — это уколы анестезии в область затылка, в остальном ничем от похода к стоматологу не отличается: просто лежишь, слушаешь музыку, а врач что-то делает, только чуть подольше, около шести часов», — описал процедуру артист.

В сентябре 2023 года солист российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин показал внешность после пересадки волос. Известно, что 52-летний поп-исполнитель обратился за помощью к специалисту по трансплантации.

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      Карина Черных
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