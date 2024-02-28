Рэпер T-Killah показал внешность после пересадки волос

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) показал внешность после пересадки волос в Стамбуле, Турция. Соответствующий материал приводит Super.

34-летний исполнитель предстал на размещенном портретном фото в черной рубашке на фоне белой стены. При этом вдоль естественной линии роста прядей на лбу звезды черным цветом была отмечена зона с пересаженными волосяными луковицами.

«Самое болезненное — это уколы анестезии в область затылка, в остальном ничем от похода к стоматологу не отличается: просто лежишь, слушаешь музыку, а врач что-то делает, только чуть подольше, около шести часов», — описал процедуру артист.

В сентябре 2023 года солист российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин показал внешность после пересадки волос. Известно, что 52-летний поп-исполнитель обратился за помощью к специалисту по трансплантации.