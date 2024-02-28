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11:29, 28 февраля 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании вин из соседней страны

Абхазское вино может подорожать в России из-за увеличения акциза на виноматериал

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вина из Абхазии могут подорожать из-за увеличения акциза на поставляемое в республику сырье. О возможном подорожании напитков из соседней страны предупредил главный винодел ООО «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя завода, выпускающего такие марки вина, как «Лыхны» и «Псоу», сейчас в России продают остатки товаров с прошлых поставок. Последний месяц предприятие не работает из-за 30-процентного роста акциза на виноматериал. Дистрибьюторы сказали, что, если повысить цены, напитки не выдержат конкуренции.

Еще одной причиной возможного подорожания является рост цен на упаковку. «Пробки мы закупаем в Португалии, бутылки в России. И стоимость их постоянно повышается. Поэтому и стоимость конечной продукции увеличивается», — пояснил Авидзба.

Решение о приостановке производства носит временный характер. Абхазские виноделы рассчитывают на отмену акциза в течение ближайших 10 дней, добавил представитель завода.

В январе 2024 года в России резко подскочило производство виноградных вин — на 20,4 процента в годовом выражении. Общий объем производства за месяц составил 1,923 миллиона декалитров. При этом суммарный выпуск спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в стране в январе вырос только на 1,1 процента, до 12,166 миллиона декалитров.

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      Вячеслав Агапов
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