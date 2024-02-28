Российский блогер-иноагент высказался об эмиграции

Блогер Штефанов: не могу обещать, что не уеду из России

Известный российский блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что не может обещать, что не уедет из России. Об эмиграции он высказался в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Я не могу обещать опять же, что я не уеду из России никогда», — сказал Штефанов в разговоре с Дудем.

Однако в своем Telegram-канале блогер заявил, что покинул страну. В посте от 28 февраля он сообщил, что уехал из России на неопределенное время.

Ранее об эмиграции высказался журналист и блогер Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он заявил, что не собирается уезжать из России, так как это важно для его аудитории.

Минюст внес Штефанова в реестр иностранных агентов в августе 2023 года. По данным ведомства, блогер распространял недостоверные сведения о российской власти, а также участвовал в создании материалов иноагентов.