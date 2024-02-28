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03:54, 29 февраля 2024Россия

Российский педиатр арестован после интервью иноагенту

Педиатр Сергей Бутрий арестован на 10 суток после интервью иноагенту Гордеевой

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Педиатр Сергей Бутрий арестован после интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). На это дело в базе московских судов обратил внимание «Коммерсантъ».

Хамовнический суд Москвы 22 февраля назначил врачу 10 суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды. 28 февраля суд отклонил аппеляцию адвоката педиатра.

Интервью было опубликовано 7 марта 2023 года на YouTube. В результате проверки прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"».

Сергей Бутрий помимо практики ведет блог «Заметки детского врача», на которой во «ВКонтакте» подписаны почти 230 тысяч человек, в Telegram — 113 тысяч.

28 февраля журналист объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов. Незадолго до этого Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов.

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      Марина Совина
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