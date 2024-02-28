Российский педиатр арестован после интервью иноагенту

Педиатр Сергей Бутрий арестован на 10 суток после интервью иноагенту Гордеевой

Педиатр Сергей Бутрий арестован после интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). На это дело в базе московских судов обратил внимание «Коммерсантъ».

Хамовнический суд Москвы 22 февраля назначил врачу 10 суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды. 28 февраля суд отклонил аппеляцию адвоката педиатра.

Интервью было опубликовано 7 марта 2023 года на YouTube. В результате проверки прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"».

Сергей Бутрий помимо практики ведет блог «Заметки детского врача», на которой во «ВКонтакте» подписаны почти 230 тысяч человек, в Telegram — 113 тысяч.

28 февраля журналист объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов. Незадолго до этого Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов.