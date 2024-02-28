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18:32, 28 февраля 2024Ценности

Трусы как у мужчин назвали необходимыми в гардеробе россиянок

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Основательница российского бренда нижнего белья Blizhe Евгения Пашкевич назвала необходимые модели трусов в женском гардеробе. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Специалистка посоветовала женщинам приобрести бесшовные фасоны, а также изделия с завышенной талией. В то же время в список вошли черные кружевные трусы, эротическое нижнее белье и микростринги с низкой посадкой.

Кроме того, эксперт порекомендовала обратить внимание на данные предметы гардероба в мужском стиле. «Мы уже украли у парней худи, футболку, носим жакеты с мужского плеча. Теперь дошла очередь до трусов — мы видим все больше фотографий инфлюэнсеров в мужских боксерах и плавках с гульфиком», — пояснила собеседница издания. При этом она отметила, что в настоящее время появляется много женских моделей трусов, которые имитируют мужские.

Ранее в феврале стилистка Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году. По словам специалистки, в текущем году особенно актуальными стали комбинации и пеньюары. Помимо этого, эксперт порекомендовала присмотреться к кружевным и полупрозрачным боди.

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      Алина Гостева
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