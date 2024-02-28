Участник СВО не сумел уехать в отпуск домой из-за проблем с транспортом

Участник СВО из Иркутской области не попал в отпуск из-за проблем с транспортом

Участник специальной военной операции (СВО) из Иркутской области не сумел уехать в отпуск домой из-за проблем с транспортом. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, боец — представитель малочисленного народа тофалары, его близкие проживают на юге Сибири. Мужчина отправился в отпуск, однако не вылетел в родную деревню Верхнюю Гутару в Тофаларии в связи с сокращением рейсов.

Военнослужащему пришлось остаться в Нижнеудинске, куда к нему приехала супруга.

Тофалары — тюркоязычный коренной малочисленный народ, проживающий в Иркутской области. Они по большей части занимаются охотой. По переписи 2021 года тофаларов немногим более 700 человек. Добраться до ближайшего крупного населенного пункта, Нижнеудинска, можно только на вертолете. Зимой на два месяца открывается зимник.

Тофалары подчеркнули, что страдают из-за проблем с транспортом. В прошлом в Нижнеудинске базировался авиаотряд для полетов к ним, а сейчас две авиакомпании, выигравшие тендер, присылают борта из Иркутска.

Стоимость билетов не критична, но определиться с частотой полетов не представляется возможным.

В администрации Нижнеудинска отметили, что ежегодно совершается около 85-90 рейсов, но теперь их количество может сократиться.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать десятидневный отпуск бойцам СВО при рождении ребенка.