Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 28 февраля 2024Россия

Ушедшего на СВО вице-премьера региона России заметили неподалеку от передовой

Ушедшего на СВО вице-премьера Забайкалья заметили под Кременной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ушедшего на специальную военную операцию (СВО) вице-премьера Забайкалья Марата Мирхайдарова заметили неподалеку от передовой. Совместную фотографию с чиновником опубликовал волонтер Роман Алехин в Telegram.

Алехин разместил фото с политиком, снятое в окрестностях Кременной в Луганской народной республике, о чем свидетельствует дорожный указатель.

Волонтер отметил, что Мирхайдаров — единственный известный ему вице-премьер российского региона, который находится в зоне боевых действий. Алехин выразил уверенность, что они с Мирхайдаровым были в зоне СВО там, где не был ни один региональный чиновник. «А были мы много дальше [дорожного] знака на фотографии», — подчеркнул волонтер.

О намерении поехать на СВО Мирхайдаров заявил 22 января. Перед отправкой в зону проведения спецоперации чиновник прошел подготовку в Чечне в Российском университете спецназа, которому вскоре после этого было присвоено имя президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

      В России объявили о бесплатных концертах популярных артистов

      Актер Домогаров раскрыл размер своей пенсии

      Райффайзенбанк ухудшил некоторые условия для клиентов

      В Берлине началась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

      Разбирающаяся в алкоголе россиянка рассказала о признаках испорченного вина

      В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

      Найден древний кальмар-вампир

      Мэр Ясиноватой рассказал об обстановке после взятия под контроль Авдеевки

      Руцкой фразой «у нас нельзя быть таким» оценил личность Николая Рыжкова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше