Ушедшего на СВО вице-премьера региона России заметили неподалеку от передовой

Ушедшего на СВО вице-премьера Забайкалья заметили под Кременной

Ушедшего на специальную военную операцию (СВО) вице-премьера Забайкалья Марата Мирхайдарова заметили неподалеку от передовой. Совместную фотографию с чиновником опубликовал волонтер Роман Алехин в Telegram.

Алехин разместил фото с политиком, снятое в окрестностях Кременной в Луганской народной республике, о чем свидетельствует дорожный указатель.

Волонтер отметил, что Мирхайдаров — единственный известный ему вице-премьер российского региона, который находится в зоне боевых действий. Алехин выразил уверенность, что они с Мирхайдаровым были в зоне СВО там, где не был ни один региональный чиновник. «А были мы много дальше [дорожного] знака на фотографии», — подчеркнул волонтер.

О намерении поехать на СВО Мирхайдаров заявил 22 января. Перед отправкой в зону проведения спецоперации чиновник прошел подготовку в Чечне в Российском университете спецназа, которому вскоре после этого было присвоено имя президента России Владимира Путина.