В Москве задержали подозреваемых в изнасиловании 17-летнего студента

В Москве задержали двух мужчин, изнасиловавших 17-летнего студента

В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 17-летнего студента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подмосковное управление Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Задержанным грозит до 15 лет колонии.

Днем 25 февраля молодой человек познакомился с девушкой через бота, а вечером они уже договорились о встрече. Новая интернет-знакомая сразу же позвала парня к себе домой, а когда они зашли в подъезд, заявила, что забыла ключи. В этот момент студент почувствовал сильный удар по голове. Нападавший поздоровался с девушкой и после этого сказал пострадавшему, что тот встретился с пассией его друга и за это ответит.

Агрессор запихнул молодого человека в машину и увез в лес. Там к ним присоединился еще один мужчина. Злоумышленники забрали телефон студента, а также потребовали отдать им все деньги. У пострадавшего было с собой только 100 рублей, поэтому один из неизвестных решил его изнасиловать, а второй снимал происходящее на видео.

Через какое-то время студента отпустили, он сразу же обратился в полицию.

