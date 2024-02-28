В России допустили новые отзывы лицензий у банков

Эксперт Ордов допустил новые отзывы лицензий у российских банков

Решения Центробанка России об отзыве лицензий у банков может быть продиктовано желанием ограничить сомнительные операции, в том числе трансграничные, для физических лиц. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт отметил, что регулятор может вновь прибегнуть к крайним надзорным мерам в первом полугодии, и допустил новые отзывы лицензий. «Ужесточение денежно-кредитной политики не прошло бесследно и для самих банков, оголив слабые точки каждого их них», — объяснил он.

При этом Ордов подчеркнул, что ЦБ располагает подробной и актуальной информацией о российских кредитных организациях, и не допустит «эффекта домино» в банковском секторе.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Еще один банк, ООО КБ «Гефест» из Тверской области, лишился лицензии Банка России с 28 февраля. Среди причин принятого решения ЦБ также указал нарушения требований антиотмывочного законодательства и законов, регулирующих банковскую деятельность. В отношении «Гефеста» ранее не раз вводились меры, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Киви Банк по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ, «Гефест» — на 336-м месте.

