В России отреагировали на смерть Рыжкова

Глава Белгородской области Гладков о смерти Рыжкова: это невосполнимая утрата

Смерть экс-премьера СССР Николая Рыжкова стала невосполнимой утратой для всей России. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Глава региона напомнил, что Рыжков на протяжении почти 30 лет представлял регион в Госдуме и Совфеде.

Гладков выразил соболезнования родным и близким политика.

О смерти Николая Рыжкова сообщила 28 февраля глава Совфеда Валентина Матвиенко. Политику было 94 года. Матвиенко охарактеризовала его как человека уникальной судьбы и государственного деятеля большого масштаба.