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10:03, 28 февраля 2024Россия

В России отреагировали на смерть Рыжкова

Глава Белгородской области Гладков о смерти Рыжкова: это невосполнимая утрата

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Смерть экс-премьера СССР Николая Рыжкова стала невосполнимой утратой для всей России. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Глава региона напомнил, что Рыжков на протяжении почти 30 лет представлял регион в Госдуме и Совфеде.

Гладков выразил соболезнования родным и близким политика.

О смерти Николая Рыжкова сообщила 28 февраля глава Совфеда Валентина Матвиенко. Политику было 94 года. Матвиенко охарактеризовала его как человека уникальной судьбы и государственного деятеля большого масштаба.

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