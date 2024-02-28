В России зарегистрировали «Спутник V» с обновленным составом

Гинцбург: Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновленным составом

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это позволить начать испытания обновленного препарата на подростках, так как для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.

В декабре сообщалось о введении в гражданский оборот двух серий обновленной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

О завершении клинических исследований обновленного «Спутника» Гинцбург сообщил в середине ноября прошлого года. Необходимость разработки усовершенствованной вакцины он объяснил тем, что ее предыдущий вариант перестал защищать от преобладающих в популяции штаммов коронавируса.