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05:00, 29 февраля 2024Россия

В России зарегистрировали «Спутник V» с обновленным составом

Гинцбург: Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновленным составом
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это позволить начать испытания обновленного препарата на подростках, так как для них обновленный «Спутник Лайт» не был зарегистрирован.

В декабре сообщалось о введении в гражданский оборот двух серий обновленной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

О завершении клинических исследований обновленного «Спутника» Гинцбург сообщил в середине ноября прошлого года. Необходимость разработки усовершенствованной вакцины он объяснил тем, что ее предыдущий вариант перестал защищать от преобладающих в популяции штаммов коронавируса.

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      Марина Совина
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