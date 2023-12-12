Росздравнадзор заявил, что обновленный «Спутник Лайт» ввели в гражданский оборот

Первые две серии обновленной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», произведенной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ввели в гражданский оборот. Об этом сообщил Росздравнадзор на своем сайте.

10 декабря Минздрав России согласовал новый состав препарата, а на следующий день зарегистрировал его. По данным директора исследовательского центра Александра Гинцбурга, в регионы должны отгрузить 135 тысяч готовых доз вакцины против COVID-19 с новым составом.

О завершении клинических исследований обновленного «Спутника» Гинцбург объявил 15 ноября. Необходимость разработки усовершенствованной вакцины он объяснил тем, что ее предыдущий вариант перестал защищать от преобладающих в популяции штаммов коронавируса. Первоначальный «Спутник», созданный на основе уханьского варианта коронавируса, был актуален до июля 2022 года.

8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с инфекцией. Иммунолог Николай Крючков предположил, что эти слова могли быть связаны с отсутствием препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт».