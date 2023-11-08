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14:06, 8 ноября 2023Россия

Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

Иммунолог Крючков заявил о необходимости продолжать вакцинацию от коронавируса

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ненадобности вакцинации от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне могут быть связаны с отсутствием препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он также подчеркнул необходимость продолжать вакцинацию, в особенности людям из групп риска. По словам Крючкова, согласно данным на конец 2022 года, новые мутации омикрона не повлияли на профилактическую эффективность первых вариантов «Спутника V», которые работают хуже, но при этом продолжают предотвращать тяжелое течение болезни.

«Другое дело, что те же "Спутник V" и "Спутник Лайт" — к сожалению, их выпуск на сегодняшний день, насколько я понимаю, не проводится. Именно в связи с этим в качестве объяснения, почему вакцина не находится в широком доступе, вероятно, и следует заявление о том, что вакцинация не нужна», — объяснил иммунолог.

Однако, по словам Крючкова, коронавирус остается патогенным, а летальные случаи фиксируются ежедневно. В связи с этим в нынешнем сезоне вакцинация также важна, как и в прошлом.

Специалист добавил, что заболевших COVID-19 сейчас действительно меньше, чем в прошлые волны, но не настолько, как следует из официальных данных. Он связал расхождение с крайне заниженным охватом тестирования пациентов. «Скорее всего, этот сезон будет в лучшем случае чуть-чуть менее напряженным с точки зрения заболеваемости, чем предыдущие, тем не менее заболеваемость будет высокая», — сказал он.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. Однако она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа. При этом главный санитарный врач страны сообщила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19.

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В октябре глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году эффективность «Спутника V» упала в 20 раз, и в своем нынешнем варианте вакцина перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса. В данный момент обновленный препарат проходит клинические испытания. Однако академик предупредил, что на момент выхода в гражданский оборот он может уже потерять актуальность.

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