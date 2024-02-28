Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:21, 29 февраля 2024Россия

В российских регионах пожаловались на нехватку вакцин от опасной болезни

«Известия»: в 16 регионах России жалуются на нехватку вакцин от кори

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Как минимум в 16 российских регионах ощущается нехватка вакцин от кори. Об этом пишут «Известия». В частности, жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Белгородской, Ивановской и Томской областей.

Сейчас препараты от опасной болезни для Национального календаря прививок производит одна компания — «Нацимбио». Там рассказали, что январе 2024 года все регионы России получили почти 200 тысяч доз вакцин, а за февраль и март должно поступить еще более 260 тысяч.

Опрошенные газетой эксперты говорят, что дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания. Заболеваемость этой инфекцией выросла в 80 раз по сравнению с 2022 годом.

«Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD», — добавила рач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.

Как рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, инфекцию в Россию завозят граждане ближайшего зарубежья. В Роспотребнадзоре указывали, что заболевание распространяется и среди людей, которые отказались прививаться по религиозным соображениям, ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области разгромили отряд элитного спецназа ВСУ. Зачем диверсанты пытались высадиться на Тендровскую косу?

      В российских регионах пожаловались на нехватку вакцин от опасной болезни

      Секс-эксперт назвала причину насторожиться при использовании интимной смазки

      Россиянам раскрыли два способа выгодно продлить выходные в марте

      Гомер Симпсон решил избавиться от квартиры в Санта-Барбаре

      В Белом доме отвергли необходимость оценки умственных способностей Байдена

      В России зарегистрировали «Спутник V» с обновленным составом

      На Украине признали невозможность блокировки Telegram в стране

      Порнозвезда рассказала об одном из самых нелепых казусов на съемках

      Российский педиатр арестован после интервью иноагенту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше