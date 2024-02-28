В российских регионах пожаловались на нехватку вакцин от опасной болезни

«Известия»: в 16 регионах России жалуются на нехватку вакцин от кори

Как минимум в 16 российских регионах ощущается нехватка вакцин от кори. Об этом пишут «Известия». В частности, жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Белгородской, Ивановской и Томской областей.

Сейчас препараты от опасной болезни для Национального календаря прививок производит одна компания — «Нацимбио». Там рассказали, что январе 2024 года все регионы России получили почти 200 тысяч доз вакцин, а за февраль и март должно поступить еще более 260 тысяч.

Опрошенные газетой эксперты говорят, что дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания. Заболеваемость этой инфекцией выросла в 80 раз по сравнению с 2022 годом.

«Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD», — добавила рач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.

Как рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, инфекцию в Россию завозят граждане ближайшего зарубежья. В Роспотребнадзоре указывали, что заболевание распространяется и среди людей, которые отказались прививаться по религиозным соображениям, ведущих кочевой образ жизни и не обращающихся за медицинской помощью.