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12:54, 28 февраля 2024Россия

В российском городе пять человек оказались в больнице после поездки в маршрутке

В Новосибирске пять человек оказались в больнице после поездки в маршрутке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске пять человек оказались в больнице после поездки в маршрутке. Об этом сообщил портал Ngs.ru в среду, 28 февраля.

По данным издания, в российском городе водитель общественного транспорта не смог вовремя его остановить и врезался в «ГАЗель».

Представители Госавтоинспекции пояснили, что водитель маршрутки начал притормаживать перед светофором.

В результате ДТП в больницу доставили пятерых пассажиров из маршрутки. К месту происшествия выехал наряд ДПС.

Ранее сообщалось, что в аварии на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы пострадали пять человек, из которых трое — дети.

До этого стало известно, что пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в Пятигорске.

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      Анна Щербакова
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