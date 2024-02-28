В СПЧ отреагировали на отказ владелицы подмосковного кафе пускать бойцов СВО

В СПЧ связали отказ пускать бойцов СВО с черствостью и непониманием

Отказ владелицы подмосковного кафе пускать в заведение участников специальной военной операции (СВО) связан с непониманием роли военнослужащих и черствостью «в душах наших граждан». Такое мнение высказал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод в беседе с журналистами «Взгляда».

Спикер напомнил, что инцидент в Люберцах — не первый подобный случай, о котором стало известно общественности. Он отметил, что нередко поводом к нарушению прав бойцов является то, что они одеты в военную форму.

Подобное поведение отдельных лиц демонстрирует наличие в стране противников СВО, заявил Брод. Дискриминация участников спецоперации недопустима и при наличии оснований требует вмешательства правоохранителей, добавил он.

Ранее в Нижнем Новгороде вернувшегося с СВО военнослужащего не впустили сразу в два ночных клуба. Поводом к этому стало то, на что указал Брод – мужчина был в военной форме. На возмущение бойца, который, по его словам, гордится правом носить форму, ему предложили «пройти за угол» для объяснений.