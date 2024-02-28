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22:33, 28 февраля 2024Мир

В США рассказали об отслеживании поведения России в Приднестровье

Госдеп: США следят за ситуацией в Приднестровье и поведением России
Здание парламента Приднестровья

Здание парламента Приднестровья. Фото: Vladislav Bachev / Reuters

США следят за ситуацией в Приднестровье и поведением России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.

Как заявил Миллер, Вашингтон поддерживает территориальную целостность Молдавии в рамках признанных границ. «Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений насущных проблем, которые волнуют сообщества по обе стороны», — сказал представитель Госдепа.

Ранее 28 февраля стало известно, что парламент Приднестровья намерен запросить помощь у России.

Ранее вице-спикер парламента ПМР Галина Антюфеева опровергла сообщения о планах Приднестровья присоединиться к России.

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      Марина Совина
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