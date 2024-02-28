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06:15, 28 февраля 2024Мир

В Германии заявили о планах США начать войну в Европе

Бизнесмен ФРГ Дотком заявил о цели США начать войну в Европе при помощи Макрона
Эмманeэль Макрон

Эмманeэль Макрон . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Об этом Дотком написал в социальной сети Х.

По мнению Доткома, Макрон сделал свое заявление с подачи Вашингтона, который строит планы начать новую войну в Европе.

«Отправка западных войск на Украину теперь обсуждается на официальном уровне, согласно словам Эммануэля Макрона. Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждет прокси-война США», — отметил он.

Ранее Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя. Он также заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией.

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      Марина Совина
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