Зеленский подписал договор о дружбе Украины и Албании

Зеленский подписал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией

Украина заключила с Албанией договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Подписание документа прошло в рамках встречи Зеленского с премьер-министром Албании Эди Рамой. По словам президента Украины, договор будет способствовать развитию сотрудничества стран, а также укреплению украинских позиций на Балканах. Он также уточнил, что в ходе встречи с председателем Совета министров Албании они обсудили оборонные нужды Украины и возможности совместного производства вооружения.

Зеленский прибыл в Албанию утром 28 февраля. О необъявленном визите украинского лидера в Тирану сообщил глава МИД республики.

Позднее Зеленский прокомментировал цели посещения Албании. По его словам, в рамках визита на Балканы у него запланированы переговоры с премьер-министром Албании и его командой, а также участие в работе саммита Украина — Юго-Восточная Европа.