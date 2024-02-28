Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 28 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский подписал договор о дружбе Украины и Албании

Зеленский подписал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией

Фото: Florion Goga / Reuters

Украина заключила с Албанией договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Подписание документа прошло в рамках встречи Зеленского с премьер-министром Албании Эди Рамой. По словам президента Украины, договор будет способствовать развитию сотрудничества стран, а также укреплению украинских позиций на Балканах. Он также уточнил, что в ходе встречи с председателем Совета министров Албании они обсудили оборонные нужды Украины и возможности совместного производства вооружения.

Зеленский прибыл в Албанию утром 28 февраля. О необъявленном визите украинского лидера в Тирану сообщил глава МИД республики.

Позднее Зеленский прокомментировал цели посещения Албании. По его словам, в рамках визита на Балканы у него запланированы переговоры с премьер-министром Албании и его командой, а также участие в работе саммита Украина — Юго-Восточная Европа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      Президент Азербайджана потребовал восстановить права делегации страны в ПАСЕ

      В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

      В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

      В России назвали сроки обмена замороженными активами

      Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

      Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

      Отдыхавший на популярном горнолыжном курорте россиянин перевернулся на снегоходе

      В России заявили об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

      Эксперт назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше