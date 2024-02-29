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00:36, 29 февраля 2024Силовые структуры

Главе СК взял на контроль дело об изнасиловании 17-летнего студента

СК: Бастрыкину доложат по делу об изнасиловании 17-летнего студента под Москвой

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу об изнасиловании мигрантами 17-летнего россиянина в подмосковном Долгопрудном. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

Поясняется, что ведется расследование уголовного дела по факту противоправных действий уроженцев Таджикистана в отношении несовершеннолетнего студента. Доклад поручено подготовить руководителю подмосковного главка СК Александру Старикову. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

Днем 25 февраля молодой человек познакомился с девушкой через бот, а вечером они уже договорились о встрече. Женщина позвала парня к себе, а когда они зашли в подъезд, на юношу напали и увезли в лес. Не найдя у него денег, один из напавших решил изнасиловать жертву, а второй снимал происходящее на видео.

Позднее в Москве задержали обоих подозреваемых. Возбуждено дело по части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Задержанным грозит до 15 лет колонии.

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      Марина Совина
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