Хуснуллин назвал поездку с Путиным на КамАЗе мечтой своей жизни

Вице-премьер Хуснуллин назвал поездку на КамАЗе с Путиным мечтой своей жизни

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал поездку на КамАЗе с президентом страны Владимиром Путиным мечтой своей жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Это была мечта моей жизни. Президент очень хорошо водит КамАЗ. Очень хорошо просто. Ровно, четко, уверенно», — сказал политик.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Затем глава государства проехал по новой трассе М-12 «Восток» за рулем КамАЗа. Отмечается, что на грузовике глава государства поехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур. Вместе с ним в кабине находился Хуснуллин.