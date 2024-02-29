Медведева покинула съемки шоу после провокации зрителя

Евгения Медведева покинула съемки шоу «Это нормально?» после провокации зрителя

Фигуристка Евгения Медведева покинула съемки шоу «Это нормально?» после провокации зрителя. Комментарий пресс-службы «Газпром-медиа» приводит РИА Новости.

В ходе шоу обсуждался вопрос о том, нормально ли брать детей на вечеринку. Медведева ответила, что это нормально, если не установлен высокий возрастной ценз. После этого один из зрителей вступил в полемику и начал оскорбительно высказываться о присутствующих в зале. «Извините, я пошла», — заявила на это Медведева и покинула студию.

По словам ведущей шоу Ольги Бузовой, фигуристка не выдержала накала эмоций. «Либо была не готова говорить и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — добавила она.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и личном зачете.