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15:39, 29 февраля 2024Экономика

Назван признак отсутствия победы над инфляцией в Европе

FT: рост цены на топливо сигнализирует о сохранении инфляции в еврозоне

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Рост цен на энергоносители привел к превысившему ожидания снижению показателей инфляции во Франции. Другая крупная экономика континента, немецкая, представит данные позднее, пока же стало известно о росте в стране безработицы. На фоне таких сигналов надежд на скорое снижение ставок в Европе становится меньше, пишет Financial Times (FT).

К указанным выводам журналисты пришли несмотря на отмеченное в феврале снижение показателя роста цен с 3,4 до 3,1 процента. Признаком отсутствия победы над инфляцией в Европе в FT также назвали увеличение цен на топливо, зафиксированное в Испании.

От снижения ставок центробанки предостерегают в том числе в европейском регуляторе (ЕЦБ). По словам члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, корректировать денежно-кредитную политику и снижать стоимость кредитования в ближайшее время не стоит из-за сохраняющейся инфляции в сфере услуг, ослабления финансовых условий и напряженности в Красном море, которая вызывает опасения насчет сбоев в цепочке поставок.

Ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз о перспективах совокупной экономики стран еврозоны в 2024 году, снизив показатель ее прогнозируемого роста с 1,2 до 0,8 процента.

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      Дмитрий Воронин
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