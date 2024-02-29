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11:57, 29 февраля 2024Мир

Названа дата возможного визита главы МАГАТЭ в Россию

Гендиректор компании «Росатом» Лихачев ждет главу МАГАТЭ Гросси в России 6 марта

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачев ждет, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию 6 марта. Возможную дату этого визита называет «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, планируется ли официальный визит Гросси в Россию 6 марта, гендиректор «Росатома» подчеркнул, что он надеется на это.

8 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что предстоящий визит лидера МАГАТЭ планируется провести по линии государственной корпорации «Росатом». Он добавил, что Министерство иностранных дел (МИД) России также планирует встретиться с Гросси.

Глава МАГАТЭ ранее предупредил, что санкции против «Росатома» заведут ядерную отрасль западных стран в тупик.

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      Лина Пивоварова
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