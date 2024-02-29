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11:51, 29 февраля 2024Ценности

Названа причина смерти пациента в клинике звездного хирурга Хайдарова

Mash: продюсер Гаврилов скончался в клинике хирурга Хайдарова из-за перитонита

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналисты Mash назвали причину смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова после пластики в клинике IQ Plastique звездного хирурга Тимура Хайдарова. Подробности опубликованы в Telegram-канале.

По данным Mash, пациент скончался из-за запущенного острого воспаления брюшины, которое развилось через два дня после лапароскопической продольной резекции желудка. Отмечается, что операцию провели 16 февраля, а 20 февраля он вернулся в учреждение с жалобами на сильную боль. На следующий вечер ему провели диагностическую лапароскопию, поставили диагноз «перитонит» и отпустили после назначенного лечения.

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Однако 23 февраля пациенту вновь стало плохо, его доставили в другой медицинский центр, где он впал в кому и скончался 27 февраля, не приходя в сознание. В конечном итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

Известно, что Гаврилов страдал редкой формой ожирения из-за дефицита проопиомеланокортина — врожденной мутации гена, при которой характерен набор веса в раннем возрасте в сочетании с надпочечниковой недостаточностью.

Ранее Тимур Хайдаров сообщил, что операцию делал хирург Илья Елагин — опытный специалист, проведший более трех тысяч подобных операций. Он отметил, что шунтирование желудка прошло без осложнений, а состояние пациента ухудшилось ночью.

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      Карина Черных
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