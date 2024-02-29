Женщина узнала о бывших возлюбленного и чуть не отрезала ему пенис

На Филиппинах женщина ударила возлюбленного ножницами в пах из-за 50 бывших

На Филиппинах женщина узнала, со сколькими женщинами переспал ее возлюбленный, и чуть не отрезала ему пенис. Об этом сообщает Manila Bulleting.

Инцидент произошел в городе Манила 26 февраля. Мужчина и женщина выпивали на улице и общались. В какой-то момент их разговор зашел о прошлых отношениях. «Они говорили о прошлом… и знаете, как это бывает, когда люди подвыпили. Началась ссора», — рассказал сотрудник полиции Энтони Абундо.

Как уточняет Daily Star, мужчина заявил, что у него было почти 50 женщин. Филиппинка возмутилась, увидела в ближайшей мусорке сломанные ножницы, и несколько раз ударила возлюбленного в район паха. Мужчина бросился бежать и попросил помощи у ближайших патрульных. Врачи зафиксировали у пострадавшего рваную рану в районе гениталий.

Тем не менее он заявил, что не будет писать заявление на партнершу, потому что «по-настоящему любит ее».

Ранее сообщалось, что в Перу ссора на почве ревности закончилась тем, что женщина отрезала партнеру пенис. Пара из города Чота поссорилась накануне Дня святого Валентина из-за того, что мужчина вернулся домой пьяным.

