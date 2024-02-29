Порнозвезда раскрыла самый востребованный у фанатов тип видео

Популярная американская порноактриса Дэни Дэниелс назвала самый востребованный у фанатов тип видео. На эту тему она высказалась в подкасте Pillow Talk, видео доступно на YouTube.

Дэниелс заявила, что на платформе OnlyFans лучше всего продаются ее видео в формате POV («от первого лица»). «Причем в этих видео я без макияжа, только что из душа, немного неряшливая. Что-то из разряда "озорная домохозяйка"», — раскрыла порнозвезда.

Ведущий подкаста Райан Паунелл предположил, что такие ролики пользуются особой популярностью, потому что Дэниелс напоминает зрителям их девушку или жену.

Ранее порноактрисы Сильвия Сейдж и Райан Кили описали подготовку к съемкам откровенных роликов. Они рассказали, что перед съемками стараются сделать все необходимые бьюти-процедуры, включая маникюр.

Перед этим звезда OnlyFans Мэнди Роуз назвала свой рекордный заработок. Девушка заявила, что однажды поклонник заплатил ей 55 тысяч долларов (примерно пять миллионов рублей по текущему курсу) за откровенный контент.