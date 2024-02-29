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10:04, 29 февраля 2024Россия

Путин направил соболезнования родным бывшего премьера СССР Рыжкова

Путин направил соболезнования родным и близким бывшего премьера СССР Рыжкова

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего премьера СССР Николая Рыжкова. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживают самого искреннего уважения. И в начале трудового пути, и на ответственных государственных постах, и в значимой общественной деятельности он оставался верен своим идеалам и принципам», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что Рыжков ставил превыше интересы страны и народа. Он назвал советского политика порядочным человеком и настоящим патриотом.

Рыжкова не стало 28 февраля на 95-м году жизни. В октябре 2023 года он ушел с поста сенатора Совета Федерации от Белгородской области, который он занимал с 2003 года, и объяснил свое решение возрастом.

Прощание с Рыжковым и его отпевание пройдут в храме Христа Спасителя в пятницу, 1 марта. Похоронят политического деятеля на Троекуровском кладбище.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева. В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР, где занял второе место, уступив Борису Ельцину.

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      Анастасия Шейкина
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