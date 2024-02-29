Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 29 февраля 2024Россия

Названо место похорон бывшего премьера СССР Николая Рыжкова

КПРФ: бывшего премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище
Николай Рыжков

Николай Рыжков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Бывшего премьера СССР Николая Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище. Такое место похорон назвал пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, его цитирует ТАСС.

«Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя», — сообщил он.

Рыжкова не стало 28 февраля на 95-м году жизни. Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, бывший глава правительства СССР искренне и глубоко переживал за свое дело и был человеком труда. В октябре 2023 года Рыжков ушел с поста сенатора Совета Федерации от Белгородской области, который он занимал с 2003 года. Он объяснил свой уход возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — сказал тогда экс-сенатор.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой впоследствии оценил личность Рыжкова фразой «у нас нельзя быть таким». Руцкой подчеркнул, что он поддерживал с Рыжковым личное общение, так как они были соседями, и добавил, что ничего плохого о нем, как о человеке, сказать не может. Однако, по словам бывшего вице-президента, мягкость характера Рыжкова не отвечала российским реалиям.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева. В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР, где занял второе место, уступив Борису Ельцину.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      У Байдена обнаружили ряд заболеваний, от артрита до апноэ. Самое ожидаемое исследование президент США не проходил

      Российского военного осудили за отказ от участия в СВО

      65-летняя Мадонна снялась в откровенном наряде в необычной позе

      Бывший игрок ЦСКА назвал главное отличие немецкого футбола от российского

      Переживающему об упавшем у партнерши либидо мужчине дали совет

      Названо место похорон бывшего премьера СССР Николая Рыжкова

      В России появится «Тритон»

      Захарова оценила уровень отношений России с Германией и Францией

      В Крыму назвали ответственного за энергоблокаду полуострова

      Американский Starliner подготовили к полету с экипажем на МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше