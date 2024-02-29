Названо место похорон бывшего премьера СССР Николая Рыжкова

КПРФ: бывшего премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Бывшего премьера СССР Николая Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище. Такое место похорон назвал пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, его цитирует ТАСС.

«Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя», — сообщил он.

Рыжкова не стало 28 февраля на 95-м году жизни. Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, бывший глава правительства СССР искренне и глубоко переживал за свое дело и был человеком труда. В октябре 2023 года Рыжков ушел с поста сенатора Совета Федерации от Белгородской области, который он занимал с 2003 года. Он объяснил свой уход возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — сказал тогда экс-сенатор.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой впоследствии оценил личность Рыжкова фразой «у нас нельзя быть таким». Руцкой подчеркнул, что он поддерживал с Рыжковым личное общение, так как они были соседями, и добавил, что ничего плохого о нем, как о человеке, сказать не может. Однако, по словам бывшего вице-президента, мягкость характера Рыжкова не отвечала российским реалиям.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева. В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР, где занял второе место, уступив Борису Ельцину.