Руцкой фразой «у нас нельзя быть таким» оценил личность Николая Рыжкова

Бывший вице-президент Руцкой: Рыжков был излишне добрым и мягким человеком

Экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков был «излишне добрым и мягким человеком». Такой фразой личность политика оценил бывший вице-президент России Александр Руцкой, его слова приводит Daily Storm.

Руцкой подчеркнул, что он поддерживал с Рыжковым личное общение, так как они были соседями и добавил, что ничего плохого о нем, как человеке, сказать не может. Однако, по словам бывшего вице-президента, мягкость характера Рыжкова не отвечала российским реалиям.

«Единственный недостаток — он был излишне добрым и мягким человеком. Это проявлялось в его поведении, отношении к людям. У нас нельзя быть таким. Интеллигентный порядочный человек», — сообщил Руцкой.

Николаю Рыжкову было 94 года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала его как человека уникальной судьбы и государственного деятеля большого масштаба.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.