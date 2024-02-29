Путин рассказал о строительстве нового атомного ледокола

Путин сообщил, что строительство ледокола «Сталинград» начнется в 2025 году

Новый российский атомный ледокол «Сталинград» заложат в 2025 году. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства также напомнил, что в 2023 году в рейд по Арктике вышла уникальная российская исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс». Кроме того, в начале 2024 года на «Балтийском заводе» был заложен новый атомный ледокол «Ленинград». «В следующем году заложим еще один корабль такого же класса — «Сталинград». А на дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер», вдвое большей мощности», — сообщил Путин.

Президент дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград» 26 января. По словам главы государства, судно будет работать на трассах Северного морского пути, а также участвовать в освоении Арктики и обеспечивать доставку грузов.

Кроме того, в декабре 2023 года Путин рассказал об особенностях строящегося ледокола «Лидер». По его словам, судно сможет колоть льдины высотой в шесть-семь метров. Президент подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире с таким атомным ледокольным флотом.