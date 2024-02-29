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09:42, 29 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей популярному туристическому региону опасности

МЧС России по Камчатскому краю предупредило об опасности схода лавин в регионе

Фото: Matea Nikolina / Unsplash

На Камчатке выпустили предупреждение о повышенной опасности схода лавин. Об угрожающем популярному туристическому региону циклоне соообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

С 1 по 3 марта возможен произвольный сход снега в горных районах, в том числе с Вилючинского и Авачинского вулканов. Спасатели призвали местных жителей и туристов не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

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Кроме того, МЧС объявило штормовое предупреждение в акватории Берингова моря. До конца пятницы, 1 марта, там ожидаются волны высотой восемь-девять метров.

Камчатка оказалась во власти циклона 28 февраля. В регионе сильная метель и штормовой ветер. Из-за непогоды в Усть-Камчатском районе на востоке края закрыт участок дороги до аэропорта Крутоберегово.

До 2 марта лавиноопасно будет и в горах Краснодарского края, а также Республики Адыгея. Сход снега возможен на высотах от 1,5 тысячи метров.

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      Мария Борисова
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