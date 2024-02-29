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18:30, 29 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин заживо сжег собутыльника и попал в СИЗО

В Приморье мужчина заживо сжег собутыльника после ссоры

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Приморском крае 53-летний мужчина заживо сжег собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 февраля мужчина выпивал в компании малознакомых людей в квартире на Нагорной улице в поселке Зарубино. Там он поссорился с потерпевшим. Сначала фигурант избил его, а затем снял с него всю одежду и поджег еще живого.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ. Россиянину предъявлено обвинение, он помещен в СИЗО на два месяца.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 28-летнего гражданина Республики Туркменистан за покушение на 19-летнего юношу.

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